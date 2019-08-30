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تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا 17 % في 7 أشهر

تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا 17 % في 7 أشهر
http://almnatiq.net/?p=767901
المناطق - الرياض

تراجع عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بنسبة 16.96 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب “الاقتصادية” بلغ عدد السياح السعوديين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 نحو 370265 سائحا، فيما بلغ عددهم في الفترة نفسها من 2018 نحو 445875 سائحا.
وخلال شهر يوليو فقط، تراجع عددهم بنسبة 18.1 في المائة، إذ بلغ 135273 سائحا مقارنة بـ 165331 سائحا في يوليو 2018.
يذكر أن سفارة المملكة في تركيا شددت خلال وقت سابق، على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر خصوصا في الأماكن العامة المزدحمة، في ظل تعرض مواطنين لحالات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية في بعض المناطق من قبل عصابات تستهدف السائح السعودي.
وأشارت إلى أنه في حالة وقوع أي حادث فيجب عدم مغادرة الموقع إلى حين وصول الأجهزة الأمنية والحصول على تقرير بالحادث.

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