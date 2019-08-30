أبرز الأحداث والنشاطات خلال العام الهجري 1440 هـ

المناطق - واس

ينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر في صفحاته إنجازات هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية.

فها هي شهور هذا العام 1440هـ وأيامه تطوي صفحاتها ولم يبق منها سوى ساعات قليلة لنستقبل عامًا جديدًا مع أمل متجدد دائمًا لإنسان هذا الوطن بمستقبل ملؤه الخير والسلام وعزيمة على عمارة الأرض بالعطاء والإنجازات.

وينطوي العام الهجري الحالي وقد سجل للمملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن.

وتمكّن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً , وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي ، فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .

وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم استمرت المملكة في نهجها لتطوير العلاقات مع الدول كافة وذلك بتعميق أواصر الصداقة عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم, إضافة للزيارات المتبادلة التي باتت رافدًا مهمًا لإيصال السياسة الخارجية للمملكة التي تحرص على السلام والأمن الدوليين‌.

وإدراكًا من المملكة العربية السعودية لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ، ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية عبر انتهاج الحوار والتشاور وتغليب صوت العقل والحكمة في سبيل درء التهديدات والأخطار والحيلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب الصراعات المدمرة وحل المشاكل بالوسائل السلمية ، انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وما تمليه علينا قيمنا العربية والإنسانية.

وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية حرصت المملكة على أن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم ، إدراكًا من المملكة لمسؤولياتها نحو المجتمع الدولي ونظرًا لما تمر به المنطقة من أزمات وصراعات .

وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازاً لأبرز النشاطات والأحداث لهذا العام 1440هـ حسب تسلسلها الزمني ..

– أحداث شهر محرم 1440 هـ

01 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسجون، يرعى حفل إعلان الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون، وذلك في إصلاحية جدة بذهبان.

– شركة أرامكو السعودية ترسي عقدًا لإنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج الشركة لزيادة الإنتاج في حقل البري، على شركة تشاينا هاربور إنجينيرينغ العربية.

– معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تانقارا يصل إلى جدة .

02 محرم 1440 هـ

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبحضور نائب رئيس إدارة التراث الثقافي الوطني في الصين هو بنق، معرض “كنوز الصين”، الذي يستضيفه المتحف الوطني بالرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يدشن، أكاديمية أكسفورد للطيران .

– حل رباع المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة خالد الناجم في المركز الخامس لمنافسات البطولة الدولية المفتوحة لآسيا وأوقيانوسيا التي اختتمت في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن السماح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى, وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير أنظمة البناء واستفادة المواطنين من أراضيهم .

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

03 محرم 1440 هـ

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

– سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران، ما نتج عنه إصابة مواطنة .

– قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة وتدمره .

– معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، يدشن َ في مصنع لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات الحربية بولاية نيويورك الأمريكية، الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R).

04 محرم 1440 هـ

– منظمة اليونيسف تنوه بمساهمات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم مساعدتها الطارئة واستجابتها للمتطلبات الكبيرة من احتياجات الأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن .

– قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإتجاه المملكة .

– منحت الولايات المتحدة الأميركية الشهيدين المبتعثين ذيب اليامي وجاسر آل راكة شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو انجلاند في ولاية ماساشوستس .

05 محرم 1440 هـ

– وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تعلنان عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة .

– رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا ، ابي أحمد علي ،يصل إلى جدة .

– نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، وصل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى الولايات المتحدة المكسيكية، في زيارة رسمية لحضور الاحتفالات بالذكرى 208 لبداية حركة الاستقلال المكسيكية.

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة .

06 محرم 1440 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة ، كلاً من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي.

– برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وقع كل من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، كما قلد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة الرئيس الإريتري، ودولة رئيس الوزراء الأثيوبي قلادة الملك عبدالعزيز.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

– معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالرياض يدشن, فعاليات اليوم الوطني الـ 88 بمدارس التعليم العام .

– انطلاق المرحلة الثانية من التمرين السعودي الأمريكي ( درع_الوقاية_2 ) وذلك للتعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل بمشاركة القوات الأمريكية الصديقة وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ومساندة عدة جهات حكومية .

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة .

07 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يعقد في جدة ، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، دولة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد علي.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

– فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله يصل إلى جدة .

– استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي لقاءً تاريخياً في مدينة جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وذلك بحضور ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

– وزارة البيئة والمياه والزراعة تبدأ تنفيذ إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة إلى المملكة لأجل الرعي ، ابتداء من غرة محرم 1440 هـ ولمدة خمس سنوات، ووضع خطة زمنية بالتعاون مع تلك الجهات ذات العلاقة لعودة الرعاة ومواشيهم الموجودين في المملكة إلى دولهم.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، يرعى ، حفل تخريج طلبة الدورة التأهيلية السابعة والأربعين للضباط الجامعيين، وطلبة الدفعة الرابعة من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

– أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، أن منتخب العراق هو رابع المنتخبات المشاركة في البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم ، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر ، بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية .

08 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يرعى في مكتب سموه بالإمارة ، توقيع خمس اتفاقيات، بين الإمارة وجامعة الباحة وأمانة المنطقة، مع مؤسسة المناهل الخيرية وشركة عيادات الأعمال.

09 محرم 1440 هـ

– صدور امر سامي كريم يقضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث بلغت اعتماداته المالية مبلغاً قدره (سبعة مليارات وثلاثمئة وخمسون مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار وخمسمئة مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (مئتين وخمسين مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور.

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يعقد في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة ، جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

– ختام التمرين العسكري المشترك (الحزم1) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بمركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية .

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً وتدمره كان قد اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

10 محرم 1440 هـ

– الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم يتفقان على إقامة مباراتي السوبر المصري السعودي في الـ 6 من أكتوبر.

12 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد .

– وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين إلى الطائف .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن.

– رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

– ثمّن أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليًا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لاتفاق السلام والصداقة والتعاون الشامل الذي وقعه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في 16 من شهر سبتمبر في محافظة جدة واستضافته – أيده الله – للاجتماع بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ونظيره الإريتري أسياس أفورقي.

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستيًا اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

13 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، الذي أقيم في مسرح وزارة التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .

14 محرم 1440هـ

– صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي ( عاصفة الحزم وإعادة الأمل ) .

– افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وأصحاب المعالي الوزراء والمتخصصين والمسؤولين ، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة .

– صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة ، يدشن ، انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة ” .

– معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يفتتح، المؤتمر والمعرض السنوي الثاني الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تحت شعار: “سلامة الغذاء تقييم المخاطر” ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

– منح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رواد الإعلام الرياضي السعودي كل من منصور الخضيري وعلي داود ومحمد رمضان وعبدالعزيز الشرقي عضوية فخرية في الاتحاد مدى الحياة .

15 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة يستقبل، أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -يدشن في جدة قطار الحرمين السريع.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع.

– زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فور وصوله ـ حفظه الله ـ المدينة المنورة اليوم المسجد النبوي.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع

– المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية لجنة الأعاصير الدولية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد .

– الشركة السعودية للكهرباء، تصدر بنجاح صكوكاً إسلامية بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية .

– افتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان اللقاء الأول لفريق عمل تفعيل مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين .

– صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران .

– المملكة العربية السعودية تطلق منصّة إلكترونيّة لإصدار تأشيرة سياحيّة للجماهير الرياضيّة حول العالم لحضور سباق الجولة الافتتاحية لبطولة إي بي بي فورمولا إي 2018 – 2019 م .

– صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح 6 مشروعات في مجالي إنتاج المياه ومعالجتها بمشاركة القطاع الخاص .

– معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يعلن عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان – رحمه الله – على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال” ولنسخة واحدة .

– المملكة العربية السعودية ترحب بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

16 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يدشن مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، يشرف، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن – أيده الله – عدداً من المشروعات في المنطقة.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجهه بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء على مدار اليوم .

– معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستقبل في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ويعقدان جلسة مباحثات ويشهدان التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين “مسك الخيرية” والأمم المتحدة.

– أعلن صندوق الاستثمارات العامة ـ الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية ـ عن إطلاق “أمالا” الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، والرامي إلى إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج.

17 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الرياض قادماً من المدينة المنورة.

– عقد عدد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع وفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الدولية برئاسة المبعوث جوني مور والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارتهم للمملكة.

– أعلنت منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات “الاتحاد الدولي للاتصالات” عن تسمية أكبر قاعاتها بمدينة جنيف في سويسرا بـ “السعودية” تقديراً لجهود المملكة الكبيرة في دعم “الاتحاد” منذ أن أصبحت عضواً عام 1949م، وبعضويتها في مجلس إدارته منذ العام 1965م.

– المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة يعلن عن مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً بعد رصد تواجدهم في أحد المنازل بالقطيف .

18 محرم 1440 هـ

الملاكم البريطاني كالم سميث يتوج بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بمواطنه جورج جروفس بالصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتسلم البطل كالم سميث كأس البطولة من رشيدة إبنة الملاكم الراحل محمد علي، بعد مباراة مثيرة كسبها بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات .

شركة ” مطارات الرياض” تنتهي من تطوير منطقة تفتيش المسافرين في الصالات الدولية بمطار الملك خالد الدولي.

19 محرم 1440 هـ

– أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة التدريب في الأمن السيبراني التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول.

20 محرم 1440 هـ

– صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمنح القاضي محمد بن عبدالله الجيراني، الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية” وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يقوم بزيارة للقوات العسكرية في المنطقة الجنوبية .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر خميس مشيط متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

– استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق لسموه بحضور سمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت .

– وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن يعقدون اجتماعاً في الرياض، لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.

– اعتراض وتدمير زورقين مفخخين في محاولة إرهابية لاستهداف ميناء جازان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .

21 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله يوجه بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني .

– إطلاق الدفعة الأولى من السجناء المعسرين بالطائف إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يغادر دولة الكويت عقب زيارة رسمية لها .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة يضع حجر الأساس لمشروع منتجع أكرام الوطني بتكلفة بلغت أكثر من 26 مليون ريال .

– الديوان الملكي يعلن ىوفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود .

– الخطوط الجوية السعودية تدشن، رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة وأربيل ثاني وجهاتها في الجمهورية العراقية بعد العاصمة .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبرعن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو.

22 محرم 1440 هـ

– انطلاق، فعاليات منتدى قمة السلامة الرابع في الشرق الأوسط، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” في الرياض .

– أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان ، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

23 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , يعلن في مقر الإمارة بجدة , عن فوز معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى , بجائزة الاعتدال في دورتها الثانية .

– انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعها غير العادية الذي عقد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

– الخطوط السعودية تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز إيرباص A320 ceo .

– القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول تقول إنها تتابع ما ورد في وسائل الاعلام عن اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية .. وتؤكد أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفائه

24 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يسلم، عدد من الفلل السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من مشروع “إسكان العيينة” التابع لوزارة الإسكان والواقع شمال مدينة الرياض، ويضم 316 وحدة سكنية من نوع “فيلا” جاهزة.

– معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يصل الى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

26 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لقاء مع “وكالة بلومبيرغ” يؤكد إن معدل البطالة في المملكة سيبدأ في الانخفاض بدءاً من 2019 ولن يكون هناك ضرائب جديدة حتى 2030 ، مؤكداً سموه أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن المملكة قادرة على حماية مصالحها وتشتري الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا تأخذها بالمجان، ولديها 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.

27 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يدشن, مؤتمر جودة مياه الشبكة والمعرض المصاحب للمؤتمر بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة .

– معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، يدشن بمقر وزارة التعليم , مسار جديد خاص للابتعاث في مجال التخصصات الصحية وذلك ضمن المسارات الجديدة المقررة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .

28 محرم 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض المبعوث الأمريكي للشأن السوري السفير جيمس جيفري .

– افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، المعرض الزراعي السعودي 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال المعرض التجاري الدولي الثاني للاستزراع المائي .

29 محرم 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يصل إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية

– حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏ نور الصناع، في جاكرتا، بدورة الألعاب الآسيوية البارلمبية “جاكرتا 2018” فضية سباق 200م تصنيف T44 بزمن قدره 24.10ث.

– مشروع نيوم يعلن عن تشكيل المجلس الاستشاري لمشروع نيوم، الوجهة العالمية للمعيشة في المستقبل، الذي يجري تطويره شمال غرب المملكة العربية السعودية.

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وما نتج عنه من مقتل عدد من الأشخاص بينهم مرشح انتخابي إضافة إلى إصابة العديدين.

أحداث شهر صفر 1440 هـ

01 صفر 1440 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار محمد حسام عبدالرحيم.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس مجلس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة , حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين في رحاب المسجد النبوي الشريف.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض دولة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري .

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد .

– صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى اختتام المناورات الجوية السعودية التونسية المشتركة في قاعدة ( سيدي أحمد الجوية ) في بنزرت .

– حقق سائق الراليات السعودي أحمد الشقاوي لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية “كروس كانتري” على فئة T2 مبكراً وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في رالي المغرب الصحراوي الذي أمتدت مراحله لمدة خمسة أيام بمسافة إجمالية بلغت 1,362 كيلو متر.

– معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يفتتح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي في الرياض .

– اتحاد البولو السعودية ينضم رسمياً للاتحاد الدولي للبولو( FIP ) .

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع تبرم أحد عشر عقدًا بقيمة إجمالية بلغت مليارا وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا وثمانمائة وأربعة وستين ألف ريال وذلك لتنفيذ مشاريع إنشائية وتشغيلية تستهدف تطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية في مدنها الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلة.

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق من قبل مليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المملكة .

02 صفر 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يلتقي، معالي وزير الداخلية بمملكة المغرب عبدالوافي لفتيت، وذلك بمقر وزارة الداخلية المغربية في العاصمة الرباط.

– معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير،يستقبل في مكتبه بديوان الوزارة ، وفدًا من جمعية مبادرة التهديد النووي برئاسة كوري هيندرستين.

– انطلاق، رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ .

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بعبوة ناسفة على مسكن للمعلمين في مدرسة بمقاطعة مانديرا الكينية، ونتج عنه مقتل معلمين اثنين.

03 صفر 1440 هـ

– مصدر سعودي مسؤول يرحب بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية الشقيقة عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يؤكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

04 صفر 1440 هـ

– صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، يلتقي في العاصمة المصرية ، بمعالي وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية إيناس عبد الدايم.

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

5 صفر 1440هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري اتصالاً هاتفيًا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أعرب فيه ـ حفظه الله ـ عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

– مصدر مسؤول يصرح بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم . وتؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة .

كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة بيدوا جنوب غرب الصومال، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى .

– افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بالرياض ، أعمال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان “الامتثال لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص”، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين.

– معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، يستقبل بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.

06 صفر 1440 هـ

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف.

– صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني يقلّد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة .

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ يدشن , أعمال منتدى التخطيط الحضري الثاني 2108، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض .

07 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يصدر أمره الكريم بتعيين 71 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

– صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بسقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.

– معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو يصل إلى الرياض ، في زيارة للمملكة.

– معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين،يستقبل في مكتبه بالرياض، رئيس تحرير وكالة تاس الروسية أكسيم فليمينوف، ورئيس الاتصالات في صندوق الاستثمار الروسي السعودي جليب بريانسكي.

– المملكة العربية السعودية تنجح في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ ما يقارب أربعة أشهر.

– حقق منتحب البرازيل كأس بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية الودية التي استضافتها المملكة عقب تغلبه على منتخب الأرجنتين بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب ميراندا دا سوزا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للمباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

8 صفر 1440هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يستقبل في قصره بالرياض ، دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -،يعقد في قصره بالرياض، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض دولة رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد .

– صرح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع عن عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت .

09 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يبعث برقيتي عزاء ومواساة لفخامة الرئيس السوادني عمر البشير في وفاة فخامة المشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان الأسبق ، ولعائلة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله في مدينة الرياض.

كما أمر ـ حفظه الله ـ بنقل جثمان فخامته بطائرة خاصة ، إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك ، تنفيذاً لوصيته رحمه الله.

– البطل السعودي لاعب منتخب الكاراتيه محمد عسيري أول لاعب يحقق ذهبية للأخضر بعد 46 عاما من المشاركات .

– مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018” تصل بأطقمها الجوية والفنية كافة, إلى قاعدة “الظفرة” الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– وكالة (موديز) ترفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي للاقتصاد السعودي للفترة (2018-2019م).

10 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

– صدور أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة وهم :1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .

– صدور أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه .

– الشركة السعودية للكهرباء تقدم اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة .كما تبدأ في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين .

– النائب العام يعلن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته – رحمه الله – والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية .

– مصدر مسؤول يوضح أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يصرح بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان.

12 صفر 1440هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يعرب عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يجري اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

14 صفر 1440 هـ

– تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بالديوان الملكي .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،يستقبل – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل – حفظه الله – في قصره بالرياض ، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية إثيوبيا دمقه مكونن حسن، ومعالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الدكتور خالد بن ناصر الروضان، ومعالي وزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

– عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض ، جلسة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض ، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

– شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان “التسابق من أجل المستقبل” ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد في الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف وذلك في مقر المبادرة بالرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،يلتقي في الرياض ، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، عدداً من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من روسيا والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة فيرتي البيرتو قلاسي، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة أكور سابستيان بازين، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة ماستر كارد ريتشارد هيوث وايت، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

– صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة يصل إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة شمال العراق، وما نتج عنه من سقوط عشرات من القتلى والجرحى.

– جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يصل إلى الرياض .

– أرامكو السعودية توقع خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية وإستراتيجية بقيمةٍ تبلغ نحو 34 مليار دولار.

– معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي يوقع، خلال فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع مع التحالف الإسباني المشغّل للمشروع لمدة 12 عامًا ابتداء من العام 2018م، بحضور رئيس تحالف الشعلة الإسباني خورخي غارسيا.

– قامت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية “الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب” و “مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر” الدول الأعضاء في المركز بتصنيف عدد (9) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيين .

– معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح يعلن عن الإطلاق المبدئي لـ”برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” .

– وصل فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا إلى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن مبادرة سموه لإنارة الحدائق والمسطحات الخضراء بالطاقة الشمسية في مدينة عرعر .

– دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري يصل الى الرياض للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .

15 صفر 1440 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، يستقبل- حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،يستقبل- حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله-.

– خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة .

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، ناقشا خلاله الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ بجهود مشتركة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يشارك في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان “كيف ستحول القيادة ذات الرؤية في العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية” بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس العمليات الدولية في شركة ” سكس فلاقز ” ديفيد ماكلابيس، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والسيد مايكل ريننجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يلتقي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار ، رئيس وزراء باكستان السابق السيد شوكت عزيز.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، الرئيس التنفيذي لشركة ” لوسيد موتورز ” سام ونق، .

– زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون ، اطمأن خلالها على صحة فخامته.

– فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي صال يصل إلى الرياض, للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .

– تدشين المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية بجامعة الأميرة نورة بمشاركة 37 متحدثاً وباحثاً علمياً.

– اللجنة القنصلية السعودية الكويتية تعقد اجتماعها الأول بالرياض .

– مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” يرحب في بيان له , عبر موقعه الإلكتروني, بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 70 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء اليمن، مضيفًا في بيانه أنه من المهم في الأزمات أن يذهب الأطفال في اليمن للمدرسة.

16 صفر 1440 هـ

– إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بدأت عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة .

– النائب العام يصرح بورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة .

– كشف معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال، بزيادة حوالي 48% وأن هذا يعد إنجازاً هائلاً وكبيراً، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

– وزارة “الإسكان” توقع 3 اتفاقيات خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” وذلك بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.

– وقعت وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان , على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية مع شركة ساني العامرية تحالف “سعودي صيني” لبدء تنفيذ 9658 وحدة سكنية في مدينتي جدة والدمام.

– مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال .

19 صفر 1440 هـ

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-, رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة, انطلاق دورة المؤتمر العلمي (23) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تنظمه منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة من داخل المملكة وخارجها، يمثلون 46 دولة.

– هيئة السوق المالية تعتمد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة .

– أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لحادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

– أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (2018 – 10 ) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.250 مليار ريال سعودي‏.

20 صفر 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، يدشن عدداً من المشروعات التنموية في محافظة النماص، بأكثر من مليار وستمائة مليون ريال ، وذلك أثناء زيارة سموه التفقدية للمحافظة ، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية “الجفرة” جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية “تونس”، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية “كابول”، وما خلفته تلك الهجمات من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

– شارك وفد من المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح مطار اسطنبول الدولي الجديد ، رأسه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي بحضور عدد من ممثلي الدول والحكومات.

– تأهل المنتخب الوطني الشاب لكرة القدم تحت 19 عاما ، إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في بولندا ، بعد بلوغه المربع نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في إندونيسيا، بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

21 صفر 1440 هـ

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة خانقين بشمال شرق العراق.

– الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والإداريين والفنيين وغيرهم بمناسبة تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى كأس العالم 2019 في بولندا .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم أل الشيخ،يقوم, بزيارة إلى مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ، وذلك على هامش ترؤسه وفد المجلس إلى أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي يعقد في الارجنتين.

22 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – يصدرأمره الكريم بترقية وتعيين 53 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

– أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين عددٍ من القضاة بديوان المظالم .

– وزارة المالية تصدر التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، وذلك تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة.

– حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي .

– وصلت إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية بجمهورية مصر العربية ومطار قاعدة برج العرب الجوية, طلائع القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين “درع العرب1″، حيث كان في استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

23 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، عددا من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين، الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله-.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الرياض وفداً من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة ضمن جولة في المنطقة.

– طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني،تواصل مهام إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.

24 صفر 1440 هـ

– فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان يستقبل، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك بقصر الأمة في العاصمة دوشنبه.

– مدينة الرياض تشهد نزالات “كراون جول السعودية” WWE . على استاد نادي الهلال بجامعة الملك سعود .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرأس وفد مجلس الشورى في أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين . في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس .

– قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً اطلق من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

– توج لاعب المنتخب السعودي للتنس هادي المحسن بكأس البطولة الآسيوية الثانية للتنس ( فئة الفردي ) التي اختتمت في الرياض وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اليمني نورس حسين بمجموعتين مقابل مجموعة .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي استهدف حافلة للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

– وصول دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا إلى الرياض.

25 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعقد – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية، جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى “شباب العالم” الذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.

– جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصل إلى الرياض .

– النجم شين ماكمان يفوز بكأس العالم WWE التي تقام لأول مرة في تاريخ WWE على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

27 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، سماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدداً من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.

– دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووضع حجر أساس، سبعة مشروعات إستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يكرم في مكتبه بالإمارة سائق حافلة مدرسية لنقل الطلاب لحرصه على سلامة الطلاب والطالبات .

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى، حفل كلية الطب بجامعة الملك سعود بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها، وافتتاح مبنى التوسعة الجديد للكلية.

– وصول بعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم إلى الرياض بعد التتويج بلقب بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً التي أقيمت منافساتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

– أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″, عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد .

– معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، يدشن بلدي ” البلدية الإلكترونية ” البلدية الإلكترونية ” بإجراءات موحَّدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة .

– حصدت الخطوط الجوية العربية السعودية على جائزتي أفضل شركة طيران للحج, وأفضل شركة طيران عمرة لعام 2018, خلال حفل جوائز التميز للحج والعمرة في المملكة المتحدة, التي استضافها مجلس الحج البريطاني (CBUK) , بحضور العديد من الشخصيات, ومقدمي خدمات السفر.

28 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى منطقة القصيم .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية . وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى منطقة القصيم .

– صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يستقبل في مكتبه بديوان الوزارة ، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز .

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوافق على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد إحدى أطر التعاون البرلماني الدولي.

– مجلس الشورى يعيد تشكيل لجانه المتخصصة للسنة الثالثة من الدورة السابعة .

– بدء مسابقة «هاكاثون سايبر سيبر» في الرياض بمشاركة 100 فتاة و 53 شابًا .

– معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يوجه بإنشاء دوائر جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .

29 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل أهالي منطقة القصيم و يرعى خلال زيارته الميمونة لمنطقة القصيم، افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع في المنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمة وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال .

– بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمنطقتي القصيم وحائل، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأن يكون يوم الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى منطقة حائل.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يشرف، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته – أيده الله – للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة حائل، فقد وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم. ويلتقي الطلبة السعوديين المؤهلين للعمل في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال ومتدربي مترو الرياض .

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع ثلاث مذكرات تعاون بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكل من منظمة التعاون الإسلامي ، ومركز الحوار الوطني ، وشرطة المنطقة ، بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه لتبادل الخبرات النوعية والاستفادة من التجارب المشتركة وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.

– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى الكويت تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم .

– افتتاح معرض روائع آثار المملكة في متحف اللوفر بأبوظبي .

30 صفر 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الرياض قادماً من منطقة حائل.

– صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, يفتتح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة والواقع في محافظة جدة.

– معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني يلقي في مقر مجلس الشورى بالرياض محاضرة تحت عنوان ( السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ومواقفها ).

– أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن وصول أولى رحلات قطار الركاب الليلي إلى محطة الجوف قادمة من الرياض مروراً بمحطتي القصيم وحائل.

أحداث شهر ربيع الأول 1440 هـ

01 ربيع الأول 1440 هـ

– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أقيم حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه للفائزين بدورتها الثامنة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

– فاز “طيران أديل” أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، بجائزة “كابا” للتميّز في قطاع النقل الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي عن فئة “أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018″، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “كابا آفييشن للتميز” في سنغافورة.

– أرامكو السعودية تضع حجر الأساس لمركزها الجديد للبحوث والتطوير في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية .

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مطعمًا في الموصل شمالي العراق، وحادث الطعن الذي وقع في مدينة ملبورن الأسترالية.

02 ربيع الأول 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية يستقبل، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– الخطوط السعودية تدشن عصر الاتصالات الفضائية المتقدمة على طائرات أسطولها الحديث تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال .

– وزارة التعليم تنال جائزتين ذهبية وفضية لأفضل خدمتي عملاء وتقنية من بين 50 دولة بالعالم ، بإشراف منظمة Contact Center World العالمية التي أقيمت في مدينة براغ التشيكية.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية تزيل تعديات على الأراضي الحكومية في مدن المملكة تجاوزت 9 مليون متر مربع .

– حصلت الشركة السعودية للكهرباء, على شهادة الاعتماد في التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع، لتصبح أول منشأة في المملكة العربية السعودية تنال هذه الشهادة العالمية المرموقة في هذا المجال.

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى .

03 ربيع الأول 1440 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يصدر أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

– أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ، مشيراً إلى أن موافقته – أيده الله – تؤكد حرصه وعنايته بالثقافة ، والفكر ، والأدب .

– مدينة الملك عبدالله الاقتصادية “KAEC” تعلن عن ترسيتها عقوداً جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.2 مليار ريال خلال العام 2018، شملت قطاعات متعددة في المدينة.

– رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبدالجبار،يتسلم في بيرن – سويسرا، التجديد الثاني لشهادة “المعيار الدولي للعنونة S42” من أمين عام الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة بشار حسين، وذلك تأكيدًا لاستمرار المملكة في مطابقة المعايير الدولية الحديثة للعنوان.

– المملكة العربية السعودية توقع، على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ، وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

– المملكة العربية السعودية تسدد حصتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 60 مليون دولار .

– وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع 199 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 15 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي .

04 ربيع الأول 1440هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، يستقبل – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ،يرعى، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2018م بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و(التميّز للمنظمات غير الربحية)، و(التنافسية المسؤولة) ، وذلك بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

– التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض ، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

– وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج “إعمار المساجد التاريخية” الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة يدشن, جائزة “المصنع المثالي” بمبادرة من هيئة المدن الصناعية وجمعية أصدقاء البيئة، التي تهدف للالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث.

– فازت وكالة الأنباء السعودية ممثلة في مصورها بمكتب الطائف فيصل الشيباني، بالجائزة الثانية في مسابقة أجمل صورة خلال مهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان محافظة الطائف للهجن .

– حصلت الشركة السعودية للكهرباء على شهادة الاعتماد في التصنيف الذهبي من جمعية الأفكار البريطانية للإبداع، لتصبح أول منشأة في السعودية تنال هذه الشهادة العالمية، وذلك خلال المؤتمر 32 لجمعية الأفكار البريطانية.

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد القتلى والجرحى .

05 ربيع الأول 1440 هـ

– الديوان الملكي يعلن ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سيزور مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يلتقي في الديوان الملكي عددًا من أسر شهداء الواجب.

– استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة ، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يرعى بمكتبه بديوان الإمارة , توقيع اتفاقية بين صندوق موظفي سابك الخيري “بر” وجمعية “كنف” الخيرية ، لتأمين العلاج الطبي لأكثر من 2000 أرملة ويتيم في عدد من مناطق المملكة.

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.

06 ربيع الأول 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرعى ، حفل إعلان نتائج مزايدة حقوق تسمية عدد من محطات قطار الرياض ، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات.

– معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، يوقع خلال فعاليات معرض الطيران الدولي 2018م في مملكة البحرين، اتفاقية الخدمات الجوية التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء الموقر بتفويض معاليه للتوقيع عليها مع حكومة مملكة البحرين التي مثلها معالي وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد بن محمد.

– حصل طالب جامعة طيبة هاشم مسلم الجهني المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا على جائزة التميز كأفضل طالب دراسات عليا دولي في المركز الطبي بجامعة سنسناتي لتخصصات العلوم والتكنولوجيا (S.T.E.M) لعام 2018.

– معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يقرر إعادة تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد بناء على ما رفعه رئيسه نواف بن ناصر المقيرن .

7 ربيع الأول 1440 هـ

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفتتح, معرض “سكني إكسبو” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

– النائب العام يعلن توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية .

– برنامج “سكني” يعلن بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” عن إطلاق مبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة” التي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت.

– معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعـزيز الفالح يجتمع، برئيس الوفد الليبي في منظمة أوبك ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وذلك في مكتب معاليه بالرياض.

– معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يلتقي في موسكو، معالي رئيس غرفة المحاسبات الروسية أليكسي كودرين، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي ال71 للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الانتوساي” .

– مسك الخيرية، ومشروع نيوم يوقعان، مذكرة تفاهم، على هامش منتدى مسك العالمي، حيث وقع المذكرة معالي رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية الأستاذ بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

– زار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برفقة فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والوفد المرافق لجلالته, جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” بمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 الذي ينعقد بقاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين.

– معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرعى, حفل افتتاح الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يتزامن مع مرور 35 عاماً على تأسيس المستشفى، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا بالرياض.

08 ربيع الأول 1440 هـ

– وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” خمسة اتفاقيات مع 4 شركات للتطوير العقاري لإنشاء ما يزيد على 19 ألف وحدة سكنية في كل من (الرياض، جدة، بريدة، الخبر) للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من البرنامج .

– المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يفوز على نظيره المنتخب اليمني بهدف دون مقابل وديًا في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات .

09 ربيع الأول 1440 هـ

– توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي .

– نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف.

– استقبل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف في المكتب الرئاسي بالعاصمة ماليه ، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين.

– معالي وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، يرعى، حفل تكريم الفائزين بفعالية “داتاثون الإعلام”، التي أقيمت على مدار يومين في فندق كراون بلازا الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من الإعلاميين.

10 ربيع الأول 1440 هـ

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض ، فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يبعث – حفظه الله – رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وقام بنقل الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، له بدار سلوى .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يعقد في قصر اليمامة بالرياض ، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

– تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض ، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

– كشفت وزارة النقل البدء بتنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها التي تزيد على 68 ألف كيلو متر ، وذلك ضمن إسهامها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.

– صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل في مكتبه بالإمارة ، الطالب فرحان عايد العنزي الحائز على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة .

– فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق يصل والوفد المرافق له ‏إلى الرياض.

– عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

– استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق بقصر الملك سعود في الرياض, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

11 ربيع الأول 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يصدر أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يصل إلى منطقة تبوك.

– شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة تبوك، فقد وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يلتقي في الرياض، فخامة الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق. ويستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها .

– صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, يفتح حركة السير في عدد من مشروعات الطرق بمنطقة الباحة بقيمة بلغت أكثر من 500 مليون ريال .

– الإنتربول السعودي يستعيد اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية بعد القبض عليهما في المغرب .

– حازت الخطوط السعودية على جائزة التميز كأفضل شركة طيران تحسناً في آسيا والباسيفيك للعام الجاري 2018م ، وشركة طيران أديل على جائزة التميز عن فئة أفضل شركة طيران ناشئة ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مركز معلومات الطيران “كابا آفييشن” للتميز في سنغافورة .

– أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» عن تعيين عضو مجلس إدارتها المهندس بدر بن علي الكحيل أميناً عامًا للمؤسسة .

– برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، دشن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, كود البناء السعودي، وذلك خلال حفل أقيم بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولي أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية, وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض.

– فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يصل للمدينة المنورة ، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

12 ربيع الأول 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستقبل في تبوك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و رئيس المجلس التأسيسي لمشروع “أمالا”، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ “أمالا”.

– استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أهالي منطقة تبوك، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يصل إلى منطقة الجوف.

– شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، حفل استقبال أهالي منطقة الجوف بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن – أيده الله – عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى منطقة الجوف .

– أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, عن إطلاق مبادرة “إمداد” لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك في المؤتمر الصحفي عقد بمقر المركز .

– تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مضيفه الأردني بهدف لكل منهما على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات بداية عام 2019 .

13 ربيع الأول 1440 هـ

– بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة الجوف، فقد وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

– بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمناطق ( تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوجهه بأن يكون يوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م ، إجازة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في تلك المناطق.

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصل إلى منطقة الحدود الشمالية.

– بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة الحدود الشمالية، فقد وجه – أيده الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

– شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

– صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر منطقة الجوف، متوجهًا إلى منطقة الحدود الشمالية.

– معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يستقبل في مكتبه في مقر المجلس بالرياض , عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

– أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك – قطاع توزيع المياه – أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ووضع حجر الأساس ، بلغت (18) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تتجاوز (1450) مليون ريال منها 9 مشاريع للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تجاوزت (850) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لعدد 9 مشاريع بتكلفة (600) مليون ريال.

– مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط مالا يقل عن 55 قتيلاً وسقوط عشرات من الجرحى .

14 ربيع الأول 1440 هـ

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يدشن في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع – أيده الله – حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.

– بيان من الديوان الملكي ، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يغادر لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .

– خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يصل إلى الرياض، عقب زيارته – أيده الله – لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.

– صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يفتتح، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان ” رأس المال الجريء بوابة للتمكين “، الذي تنظمه غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام .