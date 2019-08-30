قرقاش يعلق على البيان الإماراتي حول الأحداث الأخيرة في عدن : المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة

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على خلفية التطورات المتسارعة في عدن، غرّد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مشددا على أن الاتكاء على المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة.

ولفت قرقاش في تغريدته محطات أساسية، مشيرا إلى “البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم”، مستدركا بأن الأهم أيضا يتمثل في الاقتناع “بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة”.

وذكّر في هذا الصدد من قال إنهم فقدوا البوصلة “بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل”.