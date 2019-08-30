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أمير عسير يتصل بوزير الإسكان لتوفير منزل لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة .. ويعد بتزويجه ليستحق السكن

http://almnatiq.net/?p=767920
المناطق - متابعات

تفاعل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مع شكوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدم قدرته على إيجاد مسكن له ليتمكن من الزواج. وأظهر مقطع فيديو، أمير عسير وهو يستمع لشكوى المواطن قبل أن يتواصل هاتفياً مع وزير الإسكان ويشرح له المشكلة، ومن ثم يتيح للمواطن التحدث مع وزير الإسكان من هاتفه لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بحالته.

ووعد أمير عسير خلال الفيديو، بتزويج الشاب وحضور زفافه بنفسه، حتى يتمكن من دخول برنامج الإسكان ويتم توفير مسكن له، الأمر الذي دفع المتواجدين بالمكان إلى التصفيق للأمير تركي بن طلال، وسط فرحة كبيرة من المواطن صاحب المشكلة.

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