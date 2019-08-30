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سماسرة يزعمون إصدار رخص القيادة دون حضور .. ورئيس لجنة بالمرور: جريمة تعاقب عليها الأنظمة

سماسرة يزعمون إصدار رخص القيادة دون حضور .. ورئيس لجنة بالمرور: جريمة تعاقب عليها الأنظمة

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سماسرة يزعمون إصدار رخص القيادة دون حضور .. ورئيس لجنة بالمرور: جريمة تعاقب عليها الأنظمة

سماسرة يزعمون إصدار رخص القيادة دون حضور .. ورئيس لجنة بالمرور: جريمة تعاقب عليها الأنظمة
http://almnatiq.net/?p=767924
المناطق - متابعات

فيما تشهد مدارس تعليم القيادة للنساء ازدحاما في قوائم الانتظار، انتشرت حسابات لسماسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي استخراج رخص القيادة خلال 48 ساعة مع تسجيلها في أبشر وتوصيلها للمنزل متى طلب الزبون.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن سماسرة زعمهم إصدار الرخصة دون حضور فترة التعلم أو الخضوع لاختبار تعليم القيادة، مشيرين إلى أن الرخصة تتكلف مبلغ ألفي ريال يتم تحويلها مع صورة الهوية وفصيلة الدم.

بدوره، أوضح رئيس لجنة ملاك المدارس بالإدارة العامة للمرور ومالك مدارس دلة لتعليم القيادة الدكتور مخفور آل بشر، أن مثل هذه الحسابات تعد مخالفة وجريمة تعاقب عليها الأنظمة.

وأبان آل بشر أن سبب الازدحام في قوائم الانتظار بمدارس تعليم القيادة هو عدم وجود نساء يمتلكن رخص قيادة عند صدور قرار السماح لهن بالقيادة، لافتا إلى نشاط الإدارة العامة للمرور لتخفيف قوائم الانتظار، عبر توجيه مدارس القيادة بإجراء تطويرات لاستيعاب البنين والبنات.

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