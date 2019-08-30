جمعية الكشافة تُشارك بالمنتدى الكشفي العربي في شرم الشيخ

الرياض - مبارك الدوسري

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية ، في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ، في مدينة شرم الشيخ ، خلال الفترة 1 – 6 سبتمبر 2019 م ، والذي سيكون موضوعه الرئيس ” الكشفية وأهداف التنمية المستدامة ” .

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن موضوع المنتدى الرئيس، يأتي كخارطة طريق وأولوية دائمة لأعضاء الحركة الكشفية ، خاصة وان الشباب بوجه عام وأفراد الكشافة بوجه خاص عنصر أساس في التقدم والبناء ، وأن المجتمعات الأقوى هي التي تعمل على الاستثمار في شبابها حيث توفر لهم الفرص والمساحة لمشاركتهم وتدريبهم .

وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن برنامج المنتدى يتضمن العديد من الفعاليات ومن أهمها انتخاب لجان المنتدى ، والعروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس ، وتعريف بالممارسات الأفضل في مشاركات الشباب ، وكيفية صياغة وتعديل القرارات ، ومقدمة حول أهداف التنمية المستدامة ، واستعراض اوراق العمل للجمعيات المشاركة ، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة ، وورشة عمل حول المبادرات المجتمعية ، وخطواتك على الطريق ، وجلسات عن كيف نؤثر في الآخرين ، وكيف يرانا الآخرون ، بالإضافة الى حفلات السمر ، والبرامج الاجتماعية ، واليوم العربي.

يُشار الى أن المنتدى الكشفي العربي للشباب يعتبر هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي ، ويعتبر الآلية الإقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، ويهدف الى تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة ، من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في الاقليم الكشفي العربي .

ويأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الأول الذي عقد في بورتسودان بالسودان عام 2010، والمنتدى الثاني الذي عقد في وهران بالجزائر عام 2013 ، والثالث الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان عام 2016م .