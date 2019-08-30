وكالة شؤون المسجد النبوي تطلق اللغة الثامنة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية على تردد 107.9 FM

المناطق - المدينة المنورة

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية من خلال إدارة اللغات والترجمة ، ترجمة خطب الجمعة باللغة البنغالية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية بالمسجد النبوي على تردد 107.9 FM ، في مجال ومحيط المسجد النبوي وساحاته .

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة الأستاذ باسم اللهيبي بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية يستهدف المصلين غير الناطقين بالعربية ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية ، وإيذانا بانطلاق ترجمة خطب الجمعة باللغة البنغالية بالمسجد النبوي وبالتزامن مع خطبة إمام المسجد النبوي لتصل رسالة المسجد النبوي إلى المسلمين بلغاتهم .

وأضاف اللهيبي أن المشروع يعتبر إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة ، مؤكداً أن ذلك يأتي وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري .