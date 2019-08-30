المجلس البلدي لأمانة عسير يعقد اجتماعه الـ 56

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عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 56 ) يوم الخميس الموافق 28 / 12 /1440هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور اعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها:

1. عرض ما تم على محضر جلسة 55

2. عرض ما وصل اليه فريق متابعة اعمال المجلس مع اللجان وفرق العمل المختصة:

– لجنة الجودة

– لجنة التشوه البصري

– تقرير اللجنة الفنية

– لجنة زيارة مصانع الخرسانة

– فريق عمل تطوير البسطة

– فريق مشروع الأسر المنتجة

3. تقارير الزيارات الميدانية

4. الاطلاع على مسودة ادلة المكاسب السريعة المرسلة من امانة المجالس

5. لقاء المواطنين

6. الاطلاع على مذكرة التعاون بين المجلس وجمعية كرامه

7. خطاب رئيس مجلس الواديين

وقد تم مناقشة مافة المواضيع واعداد التويصات اللازمه حيالها :

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها .