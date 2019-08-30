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راتب خرافي.. تعرف على “القيمة المالية” لصفقة البلايلي مع الأهلي

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راتب خرافي.. تعرف على “القيمة المالية” لصفقة البلايلي مع الأهلي

راتب خرافي.. تعرف على “القيمة المالية” لصفقة البلايلي مع الأهلي
http://almnatiq.net/?p=767953
المناطق - متابعات

كشفت تقارير صحفية، عن القيمة المالية لصفقة انتقال النجم الجزائري يوسف البلايلي، إلى النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي، أمس الخميس، تعاقده رسميًا مع البلايلي “27 سنة”، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2022.

وأشارت التقارير، إلى أن الصفقة، ستكلف النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مبلغ 54 مليون ريال سعودي.

وأوضحت أن الأهلي، دفع بالفعل 12 مليون ريال سعودي، لشراء السنة المتبقية في عقد النجم الجزائري، مع الترجي.

وشددت التقارير، على أن مبلغ الـ42 مليون ريال سعودي المتبقي، يمثل مقدم عقد البلايلي مع الفريق الأول، ورواتب شهرية لمدة ثلاث سنوات.

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