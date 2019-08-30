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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=767981
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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