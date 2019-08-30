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جامعة الأميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة ABET العالمية

جامعة الأميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة ABET العالمية

أبرز المواد

جامعة الأميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة ABET العالمية

جامعة الأميرة نورة تحصل على إعتماد منظمة ABET العالمية
http://almnatiq.net/?p=767991
المناطق _ الرياض

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات على الاعتماد الأكاديمي من منظمة ABET العالمية، وذلك في جميع برامجها الثلاثة وهي: برنامج علوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات- مسار الشبكات وأنظمة الاتصالات.
وبهذه المناسبة عبرت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بنت عبدالله المنقاش عن فخرها بحصول الكلية على الاعتماد، مؤكدة أنه جاء نتيجة لحرص كلية علوم الحاسب والمعلومات على تقديم العملية التعليمية وفق معايير الجودة العالمية التي تشمل جودة المناهج الدراسية والبحث العلمي وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطالبات والإمكانات المادية والبشرية.
وأوضحت الدكتورة المنقاش أن هذا الإنجاز يعد امتداداً للإنجازات المتتابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العديد من المجالات.
يُذكر أن منظمة ABET تعد منظمة علمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تطوير معايير عالية الجودة للبرامج التقنية والهندسية، حيث يسهم اعتماد ABET في تدعيم فرص التوظيف لخريجات الكلية داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى اعتماد برامج الكلية في العديد من المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم.

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