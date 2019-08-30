سفير الكويت يشكر المملكة حكومة وشعبا لمشاعرهم الصادقة بالإطمئنان على سمو أمير الكويت

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أعرب سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على ما غمرونا به من مشاعر محبة صادقة ودعوات وإبتهالات إلى المولى القدير بحفظ سيدي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتخطيه العارض الصحي بعون الله ورعايته.

وأكد السفير الصباح أن ما تلقيناه من رسائل واتصالات على جميع المستويات من أشقاءنا بالمملكة غير مستغرب من هذا البلد الغالي على قلوبنا ككويتيين بما حملته من تمنيات كريمة لصاحب السمو بالصحة والعافية وللإطمئنان على سموه.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا كبيرا من الأشقاء السعوديين وهو ما يؤكد على أصالة هذا الشعب الكريم وطيب معدنه وأن الكويتيين والسعوديين على قلب واحد ويجمعهم إرتباط كبير وعميق يبرز في أوقات الشدة والأفراح ما يثبت المحبة الصادقة والمكانة العالية لقادتنا في نفوس شعوبنا.

وأبتهل السفير الصباح للمولى العزيز القدير أن يمد صاحب السمو وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوافر الصحة والعافية و أن يديمهما ذخرا وسندا و عونا لشعبيهما وللأمتين العربية والإسلامية.