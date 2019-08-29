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135 باصا مجهزاً لخدمة الطالبات في محافظات الشرقية

135 باصا مجهزاً لخدمة الطالبات في محافظات الشرقية

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135 باصا مجهزاً لخدمة الطالبات في محافظات الشرقية

135 باصا مجهزاً لخدمة الطالبات في محافظات الشرقية
http://almnatiq.net/?p=767997
المناطق _ الدمام
استعدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بحزمة من الأعمال التي من شانها أن تقدم خدمات وتسهيلات للطلاب والطالبات المستجدين والمنتظمين على مستوى الجامعة سواء في الأنظمة الإلكترونية والميدانية والفصول الدراسية حيث  تفقد وكيل الجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أمس الأول مباني الطالبات في مجمع كليات الريان وتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطالبات وتوفير الجو المناسب للطالبات لبدء عام دراسي حافل بالتحصيل العلمي والتفوق مرحبا بالطلاب والطالبات داعيا العلي القدير أن يوفقهم ويكتب لهم التوفيق والنجاح .
وذكر الدكتور الراشد بان الجامعة سخرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية من اجل استقبال العام الدراسي الجديد وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة في كافة المحافظات التابعة لها وهذا ينعكس إيجابا على الطالب والطالبة في توفير الجو المناسب للتحصيل العلمي وبدء عام دراسي بدون عوائق بإذن الله ، حيث تم التأكد من جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة و مجمع كليات الريان بالدمام وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل والاجتماع مع المسؤولين حول ذلك والمباني المحيطة و شبكة البث التلفزيونية، إضافة إلى اعتماد خطة سير المركبات بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية في مداخل ومخارج الجامعة والتأكد من انسيابية الحركة المرورية لدخول وخروج الحافلات والسيارات التي تُقل الطالبات ، حيث وفرت الجامعة ممثلة في إدارة الحركة عدد 135 باصاً مجهزاً بأحدث التجهيزات ليقدم خدمات للطالبات في كافة الأحياء والمحافظات التابعة للجامعة مثل الخبر و الدمام والقطيف و رأس تنورة ليتنقّل من والى الأحياء ليستفيد من هذه الخدمة المجانية 4050 طالبة ، كما تم تفقد حافلات نقل الطالبات و مواقعها والتأكيد على التزام السائقين بأعلى درجات السلامة المروية ومراعاة التقلبات الجوية لا قدر الله وذلك حفاظا على أرواح بناتنا الطالبات والتقيد بالسرعات المحددة في كافة المواقع التابعة للجامعة موضحاً أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة استعدت أيضا لطباعة واستقبال تصاريح الدخول للحرم الجامعي و إصدار البطاقات الجامعية .
وأشار الدكتور الراشد إلى أن الجامعة وبتوجيهات ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش سخرت كافة الكوادر البشرية والأنظمة وهيّأت كافة العوامل التي ترفع من مستوى التحصيل وذلك استمرارا للإنجازات التي حققتها الجامعة وتوفير كافة الأدوات التي تساعد عضو هيئة التدريس لتقديم المزيد من العطاء العلمي ، ومن ذلك فقد دشنت وكالة الجامعة للتواصل المباشر مع وكيل الجامعة  خدمة ( واتس أب الأعمال ) عبر الرقم  (0133333040)وذلك في اطار مواكبة التقنية واستقبال المقترحات والرد على الاستفسارات التي تخص الوكالة وتوفر هذه الخدمة الجهد والوقت للمراجع من اجل الاستعلام عن أي موضوع من خلال هاتفه المحمول.

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