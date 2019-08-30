محلي حفر الباطن يناقش حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات

المناطق _ حفر الباطن

عقد المجلس المحلي بحفر الباطن بعد ظهر امس ، جلسته السادسة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود، وبحضور مدراء الجهات الحكومية واعضاء المجلس المحلي، وذلك لمناقشة حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات وذلك بمقر المحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالاعضاء، بعد ذلك تم مناقشة العديد من المشاريع التنموية المقترحة واعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدآ لرفعها لمجلس المنطقة وفي نهاية الاجتماع شكر سمو المحافظ أعضاء المجلس مشاركتهم الفعالة .