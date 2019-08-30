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من هو “بندر الخريف” وزير الصناعة والثروة المعدنية ؟

من هو “بندر الخريف” وزير الصناعة والثروة المعدنية ؟
http://almnatiq.net/?p=768007
المناطق_الرياض

صدر اليوم أمراً ملكياً بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتكون أول وزارة من نوعها في المملكة، وتم تعيين رجل الأعمال بندر الخريف وزيرًا لها.

رجل أعمال معروف

والوزير الجديد هو رجل أعمال معروف، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي العام 1991 من جامعة الملك سعود.

ويشغل الخريف حاليًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”أبناء عبدالله إبراهيم الخريف“، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ”أراسكو“ المتخصصة بقطاع الغذاء في البلاد.

عضو في عدد من مجالس الشركات

كما يشغل الخريف منصب عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض.

وإضافة لمناصبه الاقتصادية تلك، فهو عضو في عدد من مجالس الشركات، مثل: ”مجموعة الخريف“، و“شركة الخريف التجارية“، وشركة ”الخريف للبترول“، وشركة ”مكين كابيتال“.

وإضافة لعمله في عالم المال والأعمال، يحرص الخريف على نشر آرائه الاقتصادية من خلال مقالات في صحيفة ”الوطن“ التي كان سابقًا عضوًا في مجلس إدارتها.

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