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فيتوريا: مواجهة الفتح كانت صعبة.. وخرجنا منها بالأهم

فيتوريا: مواجهة الفتح كانت صعبة.. وخرجنا منها بالأهم
http://almnatiq.net/?p=768008
المناطق_الرياض

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، على صعوبة مباراة الفتح، رغم نجاح فريقه في الفوز بالمباراة بهدف نظيف.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: “مباراة اليوم كانت صعبة كما توقعناها، لم نظهر في الشوط الأول بالطريقة التي كنا نريدها، ولكن صححنا بعض الأمور بين الشوطين”.

وأضاف: “حققنا الفوز والنقاط الثلاث في مباراة مهمة جدا، وسجلنا بلاعب جديد في مباراة صعبة وملعب صعب”، وأردف: “الآن في كرة القدم لا توجد طريقة صحيحة وأخرى خاطئة، كل مدرب يلعب بحسب خبرة السنوات وفقا للطريقة التي يراها مناسبة”.

وواصل: “لدينا أكثر من نوع من اللاعبين، لاعبين لعبوا مباريات كثيرة في وقت ضيق ولاعبين لم يشاركوا في المباريات”، وتابع: “نحن اليوم لعبنا مباراتين ولدينا 3 أهداف وشباك نظيفة، الفترة القادمة لدينا فرصة أكبر لتطوير الفريق بشكل أفضل”.

وأتم: “مباراة الفريق جيدة جدا والخصم كان جيدا أبضا، فريقي خسر عمر هوساوي قبل المباراة، ومادو لعب 3 مباريات متتالية خلال أسبوع واحد ونحن في بداية الموسم”.

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