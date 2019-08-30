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الدكتور عبدالله الغامدي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني

الدكتور عبدالله الغامدي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني
http://almnatiq.net/?p=768015
المناطق_واس

رفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

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