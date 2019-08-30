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الهلال يفلح في حسم صفقة الكولومبي غوستافو كويار

الهلال يفلح في حسم صفقة الكولومبي غوستافو كويار
http://almnatiq.net/?p=768018
المناطق_الرياض

وقع الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الجمعة مع الكولومبي الدولي غوستافو كويار بعد مفاوضات امتدت لأسابيع مع ناديه السابق فلامينغو البرازيلي.

وتدرج كويار في الفئات السنية لنادي ديبورتيفو كالي قبل أن يلعب للفريق الأول في 2009 حتى 2014، ليخوض مسيرة جديدة مع جونيور على سبيل الإعارة. وفي يناير 2016، انضم كويار إلى فلامينغو البرازيلي وساهم بوصوله إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس في النسخة الحالية من البطولة، كما بلغ نهائي كوبا سوداميركانا في عام 2017 قبل الخسارة من إنديبندينتي الارجنتيني.

ومثل كويار المنتخب الكولومبي الأول 7 مرات، تعود الأولى إلى عام 2015 عندما لعب فريقه أمام بيرو وديا كما لعب أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018. واستدعي كويار لقائمة كولومبيا التي شاركت مؤخرا في كوبا أميركا 2019، ولعب مباراة واحدة أمام الباراغواي وسجل حينها هدفه الدولي الوحيد ليقود منتخب بلاده إلى دور ثمن النهائي.

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