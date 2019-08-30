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النجار يقود أبها لإسقاط الوحدة في الوقت القاتل

النجار يقود أبها لإسقاط الوحدة في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=768019
المناطق_الرياض

أرسل عمار النجار لاعب فريق أبها كرة قوية في الدقيقة 90 استقرت في شباك الوحدة معلنة هدفاً ثانياً لفريقه رجح به كفته وكسب به اللقاء الذي جمعهما في ثاني أيام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأنهى أبها الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب مهدي تاهرات في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني ألبيرتو بوتيا الوافد الجديد لصفوف الوحدة، هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن عمار النجار من تسجيل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 90، ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالمسابقة هذا الموسم، ورفع أبها رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد الوحدة دون رصيد بعد الخسارة في أول مباراتين بالمسابقة.

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