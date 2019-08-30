النجار يقود أبها لإسقاط الوحدة في الوقت القاتل

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أرسل عمار النجار لاعب فريق أبها كرة قوية في الدقيقة 90 استقرت في شباك الوحدة معلنة هدفاً ثانياً لفريقه رجح به كفته وكسب به اللقاء الذي جمعهما في ثاني أيام الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأنهى أبها الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب مهدي تاهرات في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني ألبيرتو بوتيا الوافد الجديد لصفوف الوحدة، هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يتمكن عمار النجار من تسجيل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 90، ليمنح فريقه أول 3 نقاط بالمسابقة هذا الموسم، ورفع أبها رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد الوحدة دون رصيد بعد الخسارة في أول مباراتين بالمسابقة.