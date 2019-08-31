الوصل الإماراتي أول المتأهلين لدور الستة عشر لكأس العرب

المناطق_الرياض

أحرز البرازيلي فابيو دي ليما هدفا للوصل الإماراتي قبل ثلاث دقائق من النهاية ليقود فريقه إلى دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم رغم خسارته 2-1 أمام مستضيفه الهلال السوداني في إياب دور 32 اليوم الجمعة.

وسجل عبد القادر بدران هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ فريقه الترجي التونسي بطل افريقيا من الخسارة أمام مستضيفه النجمة اللبناني ويدرك التعادل 1-1 في ذهاب دور 32 للبطولة ذاتها اليوم أيضا.

وصعد الوصل كأول المتأهلين إلى دور الستة عشر بعد فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 2-صفر على أرضه في الذهاب.

وسجل الهلال هدفين عبر وليد الشعلة بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 11 و78 لكن هدف دي ليما أنهى آمال الفريق السوداني في بلوغ الدور المقبل.

وفي بيروت تقدم مراد الهذلي للنجمة في الدقيقة 68 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وتلقى بدران تمريرة طويلة من ركلة حرة وحولها برأسه في شباك حارس النجمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي أقيمت في بيروت.

وستقام مباراة العودة في تونس في أكتوبر تشرين الأول المقبل ويحتاج خلالها الترجي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لبلوغ دور الستة عشر للبطولة التي يحمل منافسه المحلي النجم الساحلي لقبها.