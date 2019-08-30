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السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل

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السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل

السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل
http://almnatiq.net/?p=768032
المناطق_الرياض

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ / ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” :
حصل الأستاذ الغانمي على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود ( 2000 – 2004 ) ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود ( 1997 – 1999 )
ودرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة الملك سعود ( 1994 – 1989 ).
وللغانمي 23 عاماً من الخبرة في العديد من المنظمات الدولية والمحلية وفي العديد من الصناعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع والخدمات المصرفية والطيران ساعدت في اكتساب مهارات فعالة تنطوي على إحساس عال بإنجاز الاعمال بسرعة، تركيز قوي على الإنجاز، بناء فريق عمل متميز، تطوير مهارات الفريق، ومنهج منظم للتحوّل، بالإضافة إلى الخبرة المؤسسية الواسعة، حيث تم اكمال دراسة درجتي ماجستير في كلٍ من إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الالي مع البقاء على راس العمل في نفس الفترة.
كما عمل في البنك السعودي البريطاني حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل من العام 2006 والمدير العام للتكنولوجيا والخدمات مشاركة بين الشركة الامريكية (كمبيوتر أسوسيتس سوفتوير) وشركة زينيل من 2004 إلى 2006 ومدير تكامل الخدمات الالكترونية بشركة الاتصالات السعودية من 2003 إلى 2004 وكبير التنفيذين لمشاريع شركة سيرنر ( 2001 – 2003 )
ومدير الشبكات وقواعد البيانات بالشركة البريطانية للأنظمة الجوية ( 1998 – 2001 ) ومهندس نظم في لوسنت تكنولوجيز ( 1996 – 1998 ) والمالك والمدير ( وكيل jeppesen Sanderson وهي شركة مملوكة لشركة Boning.
( 1994 – 1996 )

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