مجموعة سعوديون في أمريكا ” تطلق “أول مجلة” ويهدونها لسفيرة المملكة

المناطق_عادل الزهراني

أصدرت مجموعة سعوديون في أمريكا العدد الأول لمجلة ” سعوديون فـي أمريـكا “.

وتشرفوا بإهداء هذا العدد لسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود. الذي احتوى هذا العدد على صورة الأميرة في غلاف المجلة و خبر أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كسفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في تاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٩م

وتضمن العدد أهم المحطات في مسيرة سمو الأميرة.

وأفاد عصام عجلان القرشي رئيس تحرير المجلة أنه شارك في هذا العدد فريق متعدد من المحررين والمصممين المبتعثين المبدعين السعوديين.

وأوضح أنه سيتم إصدار عددين في كل عام يحتوي على موضوعات متعددة.

وأكد أن المجلة تهدف إلى تســليط الضــوء علــى المبتعثيــن ومــا يتعلــق بهــم مـن إنجـازات وأخبـار، بالإضافـة إلــى بعــض المعلومــات المتعلقة بأمريكا ومن شـأنها إفــادة القــارئ، و تحتوي أيضــًا على واحــة أدٍب غنـّـاء.

وأشار القرشي إلى أنهم حريصين على تقديم المجلة بشكلٍ مختلف ومميز بحيث يستمتع القارئ في صفحاتها.

وقدم شكره لجميع من شارك في هذا الإنجاز ونجاحه، فهو إنجاز لكافة المتطوعين والمتطوعات داخل المجموعة.

وأضاف القرشي أنه تم إنشاء بريد خاص بالمجلة للمقترحات والملاحظات، ولمن أراد المشاركة في الأعداد القادمة يسرنا التواصل عليه.

ومن جهة أخرى شكرت الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس أحمد فلاته وأحمد كبره وأسماء الفردوس جميع فريق العمل على إنجاز هذا العدد وأعربوا بأنهم فخورين جداً بمتطوعين ومتطوعات سعوديون في أمريكا. وأن هذا العمل أحد نجاحات المنظمة المتتالية ومن أهدافها تسليط الضوء على إنجازات المبتعثين.

الجدير بالذكر أن سعوديون في أمريكا هي مجموعة طلابية تطوعية تقوم بخدمة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخصهم في مختلف جوانب الحياة طوال مرحلة ابتعاثهم، وتمتد هذه الخدمات لتشمل مرافِقي المبتعثين، و السياح والمرضى.