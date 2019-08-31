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بالفيديو : رئيس “مكافحة الفساد” الجديد يكشف عن أول توجيه له من “ولي العهد” بشان أي وزير لا يتعاون مع الهيئة

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بالفيديو : رئيس “مكافحة الفساد” الجديد يكشف عن أول توجيه له من “ولي العهد” بشان أي وزير لا يتعاون مع الهيئة

بالفيديو : رئيس “مكافحة الفساد” الجديد يكشف عن أول توجيه له من “ولي العهد” بشان أي وزير لا يتعاون مع الهيئة
http://almnatiq.net/?p=768044
المناطق_الرياض

كشف مازن الكهموس ، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، عن أولى توجيهات ولي العهد له عقب تعيينه .

وقال الكهموس في مداخلة مع قناة العربية : ” سمو ولي العهد طلب من اجتماع شهري ثابت ومبرمج وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملنا في تحقيق رؤية سموه في قطع دابر الفساد ” .

وأضاف الكهموس : “كما وجهني سموه بأن أي وزير لا يتجاوب بتسهيل إجراءات مكافحة الفساد ، فإني أقوم بالتواصل المباشر مع سموه وإبلاغه” .

وكان قد صدر أمراً ملكياً أمس الجمعة ، بتعيين الأستاذ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس ، رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير .

وأعرب الكهموس عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية، معرباً عن تطلعه لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال مكافحة الفساد، داعياً الله أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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