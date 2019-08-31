ترامب يشعل الحرب التجارية بقرار جديد

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http://almnatiq.net/?p=768081
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن رسوما جمركية إضافية، بالغة 15 بالمئة، على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ، الأحد.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأميركي “لقد تم تثبيتها”.

وستدخل الرسوم حيز التنفيذ الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش)، بحسب مكتب الممثل التجاري.

وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة من البضائع، لا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركيّة على مليارات الدولارات من البضائع، ويبدو أن المفاوضات بلغت طريقًا مسدودًا. غير أن ترامب قال مجدّدًا إن هناك محادثات جارية بين واشنطن وبكين.

وأضاف “ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكننا نتحدث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرّر عقد اجتماعات. هناك اتّصالات جارية”.

وأردف ترامب: “أعتقد أن اجتماع سبتمبر لا يزال قائمًا. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث”.

لكنّ الجانب الصيني لم يؤكد حتى الآن عقد محادثات.

وأشار ترامب إلى أن “13 بالمئة من الشركات (الأميركية) ستغادر الصين بالمستقبل القريب”، مضيفا “أعتقد أن الرقم سيكون أعلى بكثير”.

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