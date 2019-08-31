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مع رياح سرعتها 215 كليلومترا في الساعة.. الإعصار “دوريان” يشتد

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مع رياح سرعتها 215 كليلومترا في الساعة.. الإعصار “دوريان” يشتد

مع رياح سرعتها 215 كليلومترا في الساعة.. الإعصار “دوريان” يشتد
http://almnatiq.net/?p=768082
المانطق -وكالات

اشتدّت قوّة الإعصار دوريان ليُصبح إعصارًا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كليلومترا في الساعة، على ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأشار المركز، في أحدث نشرة له الساعة 12,30 منتصف الليل بتوقيت غرينتش، إلى أنّ الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما.

ويُتوقّع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الإثنين أو الثلاثاء، حسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنّها يُمكن أن تتحوّل “حدثًا كبيرًا”.

وأضاف: “نتوقع كمّية كبيرة من الفيضانات… وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام”.

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنّه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهّب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

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