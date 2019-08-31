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بومبيو: الثقة بتعهدات وزير خارجية إيران كان خطأ جسيما

بومبيو: الثقة بتعهدات وزير خارجية إيران كان خطأ جسيما
http://almnatiq.net/?p=768083
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، إنه ما كان يجب على بريطانيا أن تثق بتعهدات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأوضح بومبيو عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأنالناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.

وكتب في حسابه: “لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة .. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها”.

وأضاف “من الخطأ الجسيم الثقة بظريف”، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

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