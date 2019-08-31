الشرطة التركية تطلق النار لمنع السوريين من دخول أراضيها

المناطق - وكالات

أفادت مصادر محلية، الجمعة، بإطلاق الشرطة التركية النار والغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين سوريين عند معبري باب الهوى وأطمة الحدوديين من دخول الأراضي التركية.

وشهدت الحدود السورية- التركية في محافظة إدلب مظاهرات غاضبة طالب فيها المتظاهرون، بوقف الحملة العسكرية من جانب قوات الحكومة السورية وروسيا وفتح معابر آمنة للمدنيين.

وأفاد شهود عيان أن مئات المتظاهرين من عدة مناطق بإدلب اقتحموا معبري باب الهوى الحدودي وأطمة، ووصلوا إلى الجانب التركي، فيما ردت الشرطة التركية بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.