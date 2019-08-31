النفط ينهي الأسبوع على مكاسب

المناطق - وكالات

هبطت عقود النفط، أمس الجمعة وأغلق الخام الأميركي منخفضا حوالي ثلاثة في المئة قبيل إعصار يقترب من ساحل فلوريدا قد يقوض الطلب، لكن الأسعار سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل يوليو تموز بدعم من إنحسار لهجة التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 65 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.10 دولار للبرميل.

واستجمع الإعصار دوريان قوة بينما يزحف باتجاه ساحل فلوريدا وهو ما يثير خطرا بأن أجزاء من تلك الولاية الأمريكية ستضربها رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة لفترة غير قصيرة بعد أن يصل إلى اليابسة في منتصف الأسبوع القادم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر الخميس أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع لثاني شهر على التوالي في يونيو مع انخفاضه 33 ألف برميل يوميا إلى 12.08 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى أظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بمقدار 80 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهى أول زيادة شهرية هذا العام.

وهبطت أسعار النفط حوالي 20 في المئة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها للعام 2019 في أبريل، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وتضعف الطلب على النفط.

وينهي برنت شهر أغسطس على هبوط قدره 7.3 بالمئة في حين انخفض الخام الأميركي 6 في المئة.