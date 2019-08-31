“الصحة”: يجب أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10 % من جسم الطالب

“الصحة”: يجب أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10 % من جسم الطالب

أبرز المواد
العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا في الديوان الملكي

العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا في الديوان الملكي

أبرز المواد
“محمد” بين أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا وويلز في 2018

“محمد” بين أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا وويلز في 2018

أبرز المواد
النفط ينهي الأسبوع على مكاسب

النفط ينهي الأسبوع على مكاسب

أبرز المواد

العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا في الديوان الملكي

العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا في الديوان الملكي
http://almnatiq.net/?p=768118
المناطق - الرياض

رفع الدكتور بندر بن محمد العيبان بالغ اعتزازه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.
ودعا الله جل وعلا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن بحول الله تعالى.
كما عبر عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود أثناء رئاسته لهيئة حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله- ، وقال: مهما قدم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يفيها حقها.
وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز ،داعيا الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

روابط ذات صلة

“الصحة”: يجب أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10 % من جسم الطالب

“الصحة”: يجب أن يكون وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10 % من جسم الطالب
“محمد” بين أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا وويلز في 2018

“محمد” بين أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا وويلز في 2018
النفط ينهي الأسبوع على مكاسب

النفط ينهي الأسبوع على مكاسب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*