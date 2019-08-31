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15 ألف دولار تعويضا بسبب “كلمة” على متن طائرة

15 ألف دولار تعويضا بسبب “كلمة” على متن طائرة
http://almnatiq.net/?p=768136
المناطق - وكالات

تحولت شكاوى زوجين مسافرين ضد شركة طيران إلى نزاع قضائي، تمكنا خلاله من حسم القضية والحصول على تعويض كبير.. والسبب كلمة.

وذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية، الجمعة، أنه بات على شركة الخطوط الجوية الكندية “إير كندا” دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي لزوجين بسبب كلمة غابئة عن حزام الأمان.

وأمرت محكمة فيدرالية كندية هذا الأسبوع شركة طيران “كندا إيرلاين” بدفع مبلغ 21 ألف دولار كندي (15 ألف دولار أميركي)، فضلا عن توجيه رسالة اعتذار رسمية إلى الزوجين اللذين يتحدثا الفرنسية، ويعيشان في العاصمة أوتاوا.

وتتعلق الدعوى بـ 22 شكوى رفعها مايكل وليندا ثيبودو ضد شركة الطيران في عام 2016، واشتكى الزوجان بأن كلمة ” فك” المحفورة على أحزمة الأمان موجودة بالإنجليزية فقط (lift)، وليس هناك كلمة فرنسية رديفة لها.

وقالا أيضا إن الترجمات الفرنسية لكلمات أخرى في الطائرة مثل “exit” (خروج) و”warning” (تحذير) كانتا بأحرف أصغر من الكلمات الإنجليزية.

وأضافا بأن الشركة انتهكت بشكل ممنهج الحقوق اللغوية للناطقين الفرنسية، بحسب الحكم الصادر عن المحكمة الكندية.

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