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الرئيس التونسي المؤقت يرفض التشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي المؤقت يرفض التشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=768139
المناطق - الرياض

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، رفضه بشدة التشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية، من خلال التشكيك في حياد أجهزة الدولة وأجهزة القضاء.
وشدد الناصر في كلمة له ألقاها عبر التلفزيون التونسي أمس، التزام الدّولة بحياد الإدارة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلّية، وتوفير الظّروف الملائمة لِتَتِمَّ الحملةِ الإنتخابيةِ وعمليّة الإقتراعِ في مناخٍ اجتماعيّ وسياسيّ مستقرِّ وهادئٍ.
وقال: إن تكافؤ الفرص بين المترشّحين يُضْفِي على العمليّة الانتخابيّة طابع الشّفافيّة والنّزاهة، الأمر الذي يضمن شرعيّة نتائجها المعبّرة بالضّرورة عن إرادة النّاخب”، داعيًا المتنافسين إلى التّحلّي بروح المسؤوليّة، وتجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى العنف، أو الاستفزاز أثناء الحملة الانتخابيّة ويوم الإقتراع، حتّى تَتِمَّ هذه الإنتخابات على نحو يبرز السّلوك الحضاري للشّعب التّونسي ويعزز مكانة تونس دوليًا.

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