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أمير الباحة لطلاب وطالبات المنطقة: كونوا عنوانا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية والإرادة الصادقة
http://almnatiq.net/?p=768166
المناطق-الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، كلمات توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.
قال سمو امير المنطقة في كلمته ” أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات …من أجلكم وضعت الإمكانات وعليكم تعقد الآمال والطموحات، وبكم سيكون وطننا أقوى وأفضل، فكونوا عنوانا للجد والاجتهاد متوشحين الهمم العالية والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلا أبهى وأعظم لأجيالها القادمة بعد أن رُسمت لأجلها رؤية خلّاقة سعياً لإطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن لتؤكد أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقق هذه الرؤية وأهدافها عاهدوا وطنكم وأنفسكم أن يكون العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة نحو الإبداع والتميز متسلحين بالقيم والمبادئ القويمة، يقودكم في رحلتكم السامية الشغف غير المحدود للعلم والمعرفة. ”
من جانبه أعرب الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه الغير مستغرب من سموه الكريم ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة ، مؤكداً ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجاً للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه مهنئاً بعودتهم إلى مدارسهم مطلع العام الدراسي

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