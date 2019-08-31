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تراحم الباحة توزع ١٦٥ حقيبة مدرسية مقدمة من ” سابك ” على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة

تراحم الباحة توزع ١٦٥ حقيبة مدرسية مقدمة من ” سابك ” على أبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=768167
المناطق-الباحة

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” تراحم” بمنطقة الباحة , ١٦٥حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات من مستفيدي خدمات اللجنة بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري ” بر ” .
وأوضح رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله أن برنامج الحقائب المدرسية يأتي في إطار اهتمام تراحم بطلاب الأسر المستفيدة من برامجها خاصة مع بدء العام الدراسي , مشيرًا إلى أن الحقيبة الواحدة تشتمل على العديد من الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب والطالبات.
وأعرب آل نسيله عن شكره وتقديره لشركة “سابك ” على هذه المبادرة وهذا الدعم و للداعمين المشاركين في برامج الجمعية، داعيًا الميسورين من أبناء وبنات المنطقة لمد يد العون والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد واقتراب دخول فصل الشتاء بالمنطقة

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