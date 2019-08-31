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“السعودية للكهرباء”: تطلق خدمة “برق” في منطقة عسير لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد

“السعودية للكهرباء”: تطلق خدمة “برق” في منطقة عسير لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد

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“السعودية للكهرباء”: تطلق خدمة “برق” في منطقة عسير لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد

“السعودية للكهرباء”: تطلق خدمة “برق” في منطقة عسير لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد
http://almnatiq.net/?p=768186
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة “برق” في منطقة عسير، لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد خلال 9 أيام فقط.
وبينت “السعودية للكهرباء” أن المشتركين الجدد في منطقة عسير ليسوا في حاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة لإيصال الخدمة الكهربائية أبتداء من اليوم، بعد أن تم الربط مع بوابة بلدي “balady.gov.sa” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأفادت أنه بعد إرسال بيانات رخصة البناء آلياً إلى الشركة، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة “بلدي”، تقوم الشركة بدورها في توصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة، وأن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة “بلدي”، وتسديد رسوم الإيصال.
وكانت الشركة قد أطلقت الخدمة خلال شهر مايو الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال “تيسير”، وبدأت تطبيقها في الرياض وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي، فيما سيتم تطبيقها تباعاً في مدن ومحافظات المملكة المختلفة بهدف اختصار الاجراءات.

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