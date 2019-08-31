قصيدة جديدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد

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احتفى الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، بعيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- على طريقته الخاصة.

ونشر بن مساعد قصيدة كتبها لولي العهد احتفالا بمولد سموه، الذي يوافق 31 من شهر أغسطس.

وقال بن مساعد في قصيدته:

جَلْ ماكلُّ مقصودٍ نُفادي

وما كلُّ الثرى كَثرى بلادي

ولا لسواكَ صار الحُبُّ شعبًا

يضُّمكَ يا محمدُ في الفؤادِ

سنينُ الناس أعدادٌ ووقتٌ

وعند محمدّ ٍ قهرُ الأعادي:

وأمجادٌ وإنجازٌ وعزٌّ

وفخرٌ مُستحَقٌّ في ازديادِ

لهذا يوم مولده احتفينا

هو النّعماءُ من ربِّ العبادِ