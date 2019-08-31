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سمر المقرن تطالب بإجراءات معينة للسماح للرجل بتعدد الزوجات

سمر المقرن تطالب بإجراءات معينة للسماح للرجل بتعدد الزوجات
http://almnatiq.net/?p=768199
المناطق - متابعات

طالبت الكاتبة الصحافية والروائية سمر المقرن بإجراءات معينة للسماح للرجل بتعدد الزوجات .

ووفقاً لمصادر إعلامية ، فقد طالبت ” المقرن ” بضرورة إقرار موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بإمرأة ثانية.
كما طالبت بضرورة تقديم ما يثبت القدرة المالية للرجل الذي يرغب في التعدد، على غرار الإجراءات المتبعة عند الإستقدام إذ لا يمنح الشخص فيزا استقدام عمالة منزلية إلا بهذه الشهادة البنكية.
وترى ” المقرن ” أن في هذه المطالب حفظ لحقوق الزوجة الأولى وضماناً للإنفاق الملائم للزوجات حال التعدد.

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