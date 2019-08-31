الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد للإرهابيين الحوثيين في صعدة

المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني تحقيق قواته في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن، تقدمًا ميدانيًا جديدًا عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في ذات المناطق، بحسب ما أورده موقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتزامنت المواجهات مع غارت مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.