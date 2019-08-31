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مختصون يوضحون سبب شعور الطلاب بالصداع في الأيام الأولى للدراسة

مختصون يوضحون سبب شعور الطلاب بالصداع في الأيام الأولى للدراسة
http://almnatiq.net/?p=768208
المناطق - متابعات

أرجع أطباء في المجال النفسي سبب شعور الطلاب والطالبات بالصداع في الأيام الأولى للدراسة من كل عام إلى التغير المفاجئ للساعة البيولوجية في الدماغ، موضحين أنه صداع مؤقت وليس لعارض مرضي.

ودعا الأطباء وفقاً لـ”عكاظ”، أولياء الأمور إلى ضبط الساعة البيولوجية لدى أبنائهم وبناتهم قبل العودة إلى المدارس غداً (الأحد)، مشددين على أن السهر والنوم بشكل متأخر يحرمان العقل من التركيز والجسم من بعض الهرمونات وبينها قلة إفراز هرمون “الميلاتونين”.
ولفتوا إلى أن حرمان الطلاب من ساعات النوم ليلاً يؤثر على الجسد والمخ والتحصيل المدرسي، مشيرين إلى أن السهر خلال فترة الإجازات سيجعل أولياء الأمور مجبرين على ضبط الساعة البيولوجية لدى أبنائهم.

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