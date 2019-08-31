الإستعداد لإطلاق النسخة الثانية لجائزة جامعة لأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني

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عقدت لجنة تحكيم جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني مؤخراً ، اجتماعاً مع مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري ، لمراجعة النظام الأساسي للجائزة ، استعدادً لإطلاق النسخة الثانية ، وتعديل أبرز المعايير والمحاور لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة ولترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليا وعالميا ، ويأتي إطلاق الجائزة في النسخة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى والتي شهدت مشاركة واسعة من جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الأعمار السنية من كلا الجنسين.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل بجامعة الأمير محمد بن فهد وعضو لجنة الجائزة الدكتور عادل بن أحمد الصالح أن إطلاق الجائزة في نسختها الثانية يأتي من مواصلة لدور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها في فعاليات اليوم الوطني التي تعد من أهم المناسبات العزيزة التي يحتفل بها الوطن ، حيث جرى مراجعة النظام الأساسي للجائزة واستعراض ابرز معايير والمحاور وآليات عمل اللجنة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة بالجائزة التي سيتم اطلاقها عما قريب ، وسيتم استقبال جميع المشاركات عبر الموقع المخصص للجائزة . مشيراً بأنه تم رصد قيمة للجائزة وقدرها مليون ريال سعودي موزعة على عدة فروع سيتم الإعلان عنها قريباً .

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم سلمت ، مؤخراً ، الفائزين بجائزة أفضل عمل مميز باليوم الوطني في نسختها الأولى، حيث فازت مدارس الريان الأهلية بالمدينة المنورة بجائزة أفضل فيلم عن اليوم الوطني، كما فازت متوسطة وثانوية أبي جعفر المنصور بجائزة أفضل عمل متميز فرع المؤسسات التعليمية، وحصلت كل من جمعية «طهور» بعنيزة، وموضي فهاد ماجد آل نادر على جائزة أفضل مشاركة مجتمعية في اليوم الوطني. كما حصلت كل من فاطمة السهيمي، وعبير البراهيم على جائزة أفضل عمل صحفي عن اليوم الوطني. وفي جائزة أفضل فكرة عن اليوم الوطني، فازت فاطمة إبراهيم الحماص، سعاد عبدالله الغامدي. وكانت لجنة تحكيم جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني قد أعلنت مؤخرا، أسماء الفائزين في نسختها الأولى، بعد عملية فرز جميع مشاركات المتسابقين وتقييم الأعمال المتقدمة للمشاركة بالجائزة، وتطبيق المعايير والشروط. ويبلغ قدر الجائزة مليون ريال موزعة على فروعها .