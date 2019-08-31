الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ ورشة عمل ( القيادة الآمنة) لقائدي باصات النقل المدرسي

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نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع إدارة النقل والمعدات بالهيئة الملكية بالجبيل وبمشاركة إدارة مرور الجبيل بمركز الملك عبدالله الحضاري صباح أمس الأول الخميس، ورشة عمل بعنوان “القيادة الآمنة” لقائدي باصات النقل المدرسي بمدينة الجبيل الصناعية.

وتهدف الورشة، التي شارك فيها ٤٠٠ سائق إلى تعزيز الوعي لدى قائدي الباصات بأساليب ومهارات القيادة ، وتثقيفهم بأهم أسس وقواعد القيادة الآمنة، و بضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة.

و تناولت الورشة، أساسيات القيادة الآمنة، والسلامة المرورية، والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية من قائدي الباصات للحد أو منع وقوع الحوادث المرورية وحوادث الدهس لأقدر الله. كما تم استعراض الإشارات واللوحات المرورية التحذيرية والغرض منها، وتوضيح أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض السائقين.

من جانبه قال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس / سعيد الشهري أنه إدراكًا منا بأهمية رفع مستوى الوعي لدى قائدي الباصات للنقل المدرسي وذلك بالاستخدام الآمن أثناء القيادة والنصائح السلوكية الأساسية المتعلقة بالقيادة الآمنة وزيادة الوعي العام بأسباب حوادث السيارات وكيفية الوقاية منها وتعريف سائقي الباصات والمركبات بها عملنا على تنفيذ هذه الورشة بالتعاون مع إدارة النقل والمعدات وشركة سابك قبل بدء العام الدراسي الجديد لتوعوية سائقي باصات النقل بالهيئة الملكية بالجبيل وذلك حرصاً على سلامة ابناءنا الطلاب والطالبات داخل مدينة الجبيل الصناعية والسعي الدؤوب للمحافظة على خلو مدينة الجبيل الصناعية من الحوادث.

عقب ذلك تم تكريم الجهات المشاركة فيما تم السحب على جائزة باسم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي كجائزة تشجيعية للسائقين .

يذكر أن هذه الورشة ليست الأولى التي تنفذها إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل هذا العام حيث حرصت الإدارة على تنفيذ عدد من ورش العمل في جوانب السلامة والوقاية والتوعية وذلك ايماناً منها بدورها الهام والمحوري في التوعية والتثقيف للحد من الحوادث داخل مدينة الجبيل الصناعية.