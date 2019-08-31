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الحوثي يعترف بمقتل قيادي ميداني في صعدة

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http://almnatiq.net/?p=768225
المناطق - وكالات

قتل قيادي عسكري حوثي خلال المعارك الدائرة بين الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

واعترفت ميليشيا الحوثي، عبر وسائل إعلامها، بمقتل قائد محور صعدة في قواتها، العميد أمين حميد الحميري، خلال المواجهات التي تشهدها جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

لكن مصادر ميدانية أكدت أن قائد محور صعدة المعين من الحوثيين، قتل في غارة جوية للتحالف استهدفته مع عدد من عناصر الميليشيات أثناء المعارك التي شهدتها جبهة كتاف اليومين الماضيين.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، قد أحرزت تقدما في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة بمديرية كتاف وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي المتمردة إلى المنطقة.

بالتزامن مع المواجهات العنيفة المتواصلة، تشن قوات الجيش الوطني قصفا مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي في أطراف وادي آل بو جبارة في ذات المناطق.

ورافق المواجهات تغطية مكثفة لمقاتلات التحالف على تحركات وتعزيزات ميليشيات الحوثي. وخلفت المواجهات والغارات مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات وأطقم وأسلحة تابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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