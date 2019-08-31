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فيديو الصدفة يظهر لحظات انهيار صخري ضخم في منحدر بحديقة وطنية في ولاية يوتا الأميركية

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فيديو الصدفة يظهر لحظات انهيار صخري ضخم في منحدر بحديقة وطنية في ولاية يوتا الأميركية

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المناطق - متابعات

التقط متنزه عابر، بالصدفة، مشاهد فيديو تظهر لحظات انهيار صخري ضخم في منحدر بحديقة وطنية في ولاية يوتا الأميركية.
وذكر موقع “بيزنيس إنسايدر” الأميركي أن الحادث الذي وقع في حديقة”زيون” الوطنية أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح بسيطة، بينما كانوا في نقطة استراحة قريبة، عصر الأربعاء.

وتسبب الأمر أيضا في محاصرة 19 زائرا آخر لبعض الوقت، لكنهم لم يصابوا بأذى.
وأوضح أن الصخور التي انهارت كانت على ارتفاع 100 متر تقريبا، فيما أظهرت اللقطات كتلة كبيرة من الغبار عقب الانهيار. وظل الغبار يغطي المنطقة لنحو ساعة ونصف الساعة.
وتقع حديقة “زيون” في جنوب غرب ولاية يوتا، الواقعة غربي الولايات المتحدة، وتبلغ مساحة الحديقة نحو 590 كيلومترا، ويزورها ملايين الأشخاص سنويا.

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