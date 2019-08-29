إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة… غداً

الجوف - محمد الحسن

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كافة الاستعدادات اللازمة

لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، في بداية العام الدراسي الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي بتوحيد جميع الجهود الإدارية على كافة المستويات للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة.

مشيراً إلى أن قيادات التعليم والمشرفين سيكونون غداً في المدارس

لتقديم الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس.

ورحب الغامدي بالطلاب والطالبات، والذين يتوجهون غداً إلى صروح العلم والمعرفة، “لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا وهدفنا التعليمي نواتج التعلم أولاً، والانضباط المدرسى، فعوداً حميداً وعاماً دراسياً مليئاً بالعطاء والإبداع والنجاح”.

وأكد الغامدي أن التحصيل الجيد والانضباط المدرسي يؤديان إلى التميز، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة في جميع المجالات التعليمية والتربوية.

ودشن الغامدي الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي

لبداية العام الدراسي، بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة للعام الدراسي، وإشراك المجتمع بكافة مستوياته بالحملة ببث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

وقال إن هذا العام الدراسي سيشهد تدشين 31 مدرسة للطفولة المبكرة، لافتاً إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف بشكل أساسي الى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.

وتضمن الاستعداد تنفيذ إدارتي التدريب التربوي “بنين-بنات”

برامج مميزة تعليمية عن طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة وبرامج تقنية لدمجها بالتعليم باستخدام مهارات القرن 21 وتطبيقات الاوفيس، وغيرها حسب حاجة الميدان لتهيئة للمعلمين والمعلمات.

كذلك أدرجت الإدارة خطط شاملة لمتابعة برامج الأسبوع التمهيدي وبرامج التهيئة الارشادية في جميع مدارس المنطقة إيماناً بعظم أهمية هذه المرحلة بتنشئة الفكر وتأصيل السلوك ووضع الأسس المعرفية والفكرية لديهم .