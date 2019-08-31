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نائب وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين بـماتسوياما

نائب وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين بـماتسوياما

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نائب وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين بـماتسوياما

نائب وزير العمل يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين بـماتسوياما
http://almnatiq.net/?p=768242
المناطق - الرياض

يرأس معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد الوزارة المشارك في أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين والذي سيعقد يومي 2 و 3 محرم 1441ه الموافق 1 و2 سبتمبر 2019 م في مدينة ماتسوياما، وتأتي مشاركة المملكة في إطار اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان هذا العام.

وسيناقش المجتمعون السياسات والأطر المنظمة لأسواق العمل بما يستوعب التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانية للدول، وظهور أنماط عمل جديدة مع مراعاة المساواة بين الجنسين وذلك وفق جدول الأعمال للرئاسة اليابانية.

يذكر أن قمة قادة دول مجموعة العشرين عقدت في شهر يونيو الماضي في مدينة أوساكا في اليابان وتم اعتماد البيان الصادر عن القادة والذي تناول زيادة النمو الاقتصادي العالمي من خلال تحرير التجارة والابتكار، وتناول سبل حل المشاكل البيئية والعالمية المختلفة.

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