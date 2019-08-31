وزير الخارجية الإيراني: سنبيع النفط لكل من يشتري

المناطق - وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بالعمل من أجل منع بلاده من بيع النفط للعملاء التقليديين، وأكد أن إيران ستبيع نفطها “لأي مشتر”.

ودعا ظريف نظيره الأمريكي مايك بومبيو بلهجة ساخرة إلى “التوقف عن التذمر”، مشددا على أن إيران ستستمر في متابعة نهجها رغم التهديدات الأمريكية.

وكتب في تغريدة نشرها اليوم السبت: “حرمتنا الولايات المتحدة من وسائل دفاعنا، فطورنا صواريخنا والولايات المتحدة تشكو. حرمتنا واشنطن من الوقود النووي فأنتجناه والولايات المتحدة تشكو. والآن تمارس الولايات المتحدة القرصنة والتهديدات لمنع إيران من بيع النفط للعملاء التقليديين”.

وأضاف ظريف مخاطبا بومبيو: “يكفي تذمرا سيد بومبيو، سوف نبيع النفط لمن يرغب ولجميع المشترين”.