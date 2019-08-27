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تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

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تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي

تعليم جازان : تطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=768254
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يحيى عطيف أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة وفي مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي، ووفقا لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440 / 1441هـ وهو ماقام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه بمشيئة الله.
وأشار إلى أن مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان تحظى بمتابعة الوزارة لخططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية والخطابات الرسمية التي توضح الخطط المناسبة لكل مرحلة.

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