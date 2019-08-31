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469.121 طالبًا وطالبة يستأنفون الدراسة في الشرقية غداً

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469.121 طالبًا وطالبة يستأنفون الدراسة في الشرقية غداً

469.121 طالبًا وطالبة يستأنفون الدراسة في الشرقية غداً
http://almnatiq.net/?p=768257
المناطق - واس

يستأنف الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية غدًا، باكورة الدوام المدرسي للعام الدراسي الحالي 1440/ 1441هـ، بعد انتهاء إجازة الصيف، حيث تستقبل مدارس المنطقة (469.121) طالب وطالبة، في المراحل الدراسية الثلاث والطفولة المبكرة ورياض الأطفال يدرسون في (2144) مدرسة ويعلمهم (29.095) معلم ومعلمة.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليم المنطقة ممثلاً في لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد أكمل مبكراً استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد, حيث وفر احتياجات المدارس للتجهيزات والكوادر البشرية والمقررات، وتأهيل المباني وصيانتها وتنفيذ المباني الجديدة، إضافة إلى توفير النقل المدرسي والميزانية التشغيلية، وذلك لضمان بداية جادة بين صفوف الطلبة ومعلميهم منذ اليوم الأول.
وأشار إلى تعليمات مدير التعليم للإدارات المعنية بأهمية الاشراف المباشر على استئناف الدراسة من خلال الزيارات الميدانية التفقدية للمدارس للاطمئنان على جاهزية سير الدراسة، وتفعيل القرارات المنظمة للعمل التعليمي داخل المدارس لضمان بداية جادة ومنتظمة.
ولفت الباحص الانتباه إلى تنظيم مدارس المرحلة الابتدائية منذ اليوم الأول من الدراسة للبرنامج التمهيدي لاستقبال الطلبة المستجدين والذي يستمر أسبوع بتهيئة الأجواء المناسبة وذلك بغية غرس مفهوم الانضباط في نفوسهم والعمل على الجد والمثابرة لمستقبل العلم لتحقيق أحلامهم وتبنّيها منذ الصغر.
يذكر أنه انطلاقاً من أدوار التكامل الكبيرة القائمة بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية وتعليم المنطقة، تم تخصيص خطبة يوم أمس الجمعة في جوامع الشرقية للحديث عن التعليم وسلطت الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة “وفقها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، إضافة لاستعراض الخطب للأدوار الرئيسية التي تلعبها المدرسة والمعلم في بناء وتثقيف المجتمع بشتى ألوان العلوم والمعرفة، وتوجيه رسالة للطلاب والطالبات تعنى بأهمية النهل من بنك العلوم والمعارف والتي تشكل حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.

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