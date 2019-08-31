تعليم الرياض ينهي استعداداته لاستقبال قرابة المليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

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يبدأ غدًا العام الدراسي الجديد بعد أن تمتع الطلاب والطالبات بالإجازة الصيفية, حيث تستقبل أكثر من 4700 مدرسة للبنين والبنات في الرياض قرابة المليون طالب وطالبة.

وكانت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد شهدت الأسبوعين الماضيين عودة أكثر من 87 ألف من الطاقم التعليمي والإداري للمدارس.

وأكملت الإدارة الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي وكثفت خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية واجتماعات لجنة الاستعداد لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي 1441هـ.

وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن اكتمال إيداع الميزانية التشغيلية لكافة مدارس البنين والبنات مقدماً تهنئته للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وللطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد, مبيناً أن الإدارة تسعد بخدمة الميدان التعليمي وتسهيل كافة الإجراءات والتنظيمات لبدء عام دراسي حافل بالعطاء والإنجازات.

وأكد الوهيبي أهمية إدراك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول, مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وكافة المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

من جهته أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة سخرت إمكانياتها المادية والبشرية كافة لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد, مشيراً إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال المتابعة الإلكترونية والميدانية للمدارس للتأكد من الجاهزية التامة لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد.

و كشف الغنام عن خطة الأسبوع التمهيدي لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي, مشيرًا إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أطلقت مؤخراً وبالتعاون مع مكتب تعليم الجنوب ملتقى الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية الذي جرى تسميته “بالعلم والمعرفة نلتقي”, وذلك في مقر مدارس عالم الصفوة استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد.

ويهدف الملتقى إلى طرح العديد من الأفكار والبرامج لمساعدة الطالب في تكوين اتجاه إيجابي نفسي عن المدرسة وتيسير تكيف الطالب وتعامله مع عناصر مجتمعه الجديد وتمنى الغنام أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز للجميع.

من جانب آخر أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري أنه وبالتعاون مع شركات النقل قد وضعت خطة تشغيلية للنقل المدرسي تستهدف تغطية الاحتياج وتوفير النقل المناسب بكوادر اشرافية وفنية متميزة وأشار العمري إلى أن الإدارة أكدت على شركات ومتعهدي النقل خلال اجتماعات الاستعداد للعام الدراسي الجديد على أهمية دور المراقبين والضوابط العامة والخاصة لاختيار السائقين وتخصيص برامج تدريبية للسائقين وتطبيق أنظمة التتبع للحافلات وتعليمات السلامة في الحافلات.

من جهتها كشفت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية -بنات- فتح بنت عبدالله العرفج أنه جرى تخصيص ٢٣٠ مدرسة للطفولة المبكرة, مشيرة إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة هو زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الاطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وفي جانب التغذية المدرسية أوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني أن الإدارة وضعت عدد من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح مبنية أن الأغذية المسموح بها الحليب السائل المُعبَّأ آلياً والفواكه الطازجة وفطائر الجبنة واللبنة والبيض والعسل وغيرها والعصائر الطبيعية 100% والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة.

ولفتت الانتباه إلى أن الإدارة منعت بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس “الشيبس” والمشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30% كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة وذلك تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة.

و أكدت القريني على جميع متعهدي التغذية المدرسية ضرورة اكتمال أعمال التغذية و الالتزام بمواعيد إحضار الوجبات الغذائية في مواعيدها المحددة من متعهدي التغذية المدرسية لطلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة ووفقاً لجدول الوجبات المرفوع للشركة.