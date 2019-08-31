كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق مبادرة ” أهلاً بعودتكم ” غداً الأحد

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

يُنفذ النشاط الكشفي بإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، بدأً من يوم غداً الأحد مبادرة ” أهلاً بعودتكم ” والتي تأتي تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ ، وتستمر خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان ، أن المبادرة تهدف الى حث منسوبي المدارس إلى أهمية الوقت واستثماره فيما يًفيد والبداية الجادة للعام الدراسي ، وتوكيد أهمية العلم في حياة الأسرة والمجتمع والوطن ، وإكساب المستهدفين من الطلاب سلوكيات تربوية هادفة .

وأفاد آل وديان أن الوحدات الكشفية ستشارك في استقبال الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من خلال تقديم الألعاب التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والانسجام مع البيئة المدرسية ، وتعلمهم بعض العادات والقيم، ومن أهمها مراعاة أدوار الآخرين، واحترام أفكارهم، وإظهار روح التعاون بينهم ، كما تتضمن الفعاليات توزيع بطاقات التهاني والورود صبيحة أول يوم دراسي على أفراد المجتمع ، والمساهمة في توزيع المقررات الدراسية .