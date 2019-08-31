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مدارس جدة تستقبل 600 ألف طالب وطالبة غدًا

مدارس جدة تستقبل 600 ألف طالب وطالبة غدًا

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كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق مبادرة ” أهلاً بعودتكم ” غداً الأحد

كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق مبادرة ” أهلاً بعودتكم ” غداً الأحد

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469.121 طالبًا وطالبة يستأنفون الدراسة في الشرقية غداً

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مدارس جدة تستقبل 600 ألف طالب وطالبة غدًا

مدارس جدة تستقبل 600 ألف طالب وطالبة غدًا
http://almnatiq.net/?p=768266
المناطق - واس

تستقبل مدارس جدة غدًا, 600 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة والإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات التهيئة اللازمة لانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد بعد أن أنجزت كافة عمليات الاستعداد من ترحيل للكتب إلى المدارس واكتمال أنصبة المدارس من المعلمين والمعلمات وكذلك تهيئة مدارس الطفولة المُبكرة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والطالبات.
ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون غدًا عامهم الدراسي الجديد، بطموحات وصفها بالكبيرة وبآمال وطموحات عريضة حيث يعول الوطن الكثير على أبنائه وبناته عماد المستقبل وحاضره المشرق، موضحاً أنه بفضل الله ووسط استعدادات متكاملة وجهود مبكرة بذلها الجميع سينتظم أكثر من 600 ألف طالب بتعليم جدة في مدارسهم ، ليكملوا مسيرتهم التعليمية، متسلمين مراتب العلم بكل أمان واطمئنان بفضل من الله ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم استثمارًا في عقول النشء التي تُعد الثروة الثمينة، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان ليصبح قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات.
وأكد المسعودي أن جميع قيادات التعليم و المشرفين التربويين والمشرفات سيكونون في الميدان مع زملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والطاقم التعليمي والإداري الانطلاقة لتقديم الدعم وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت، مثمناً الجهود التي بُذلت وتُبذل في الاستعداد والتهيئة من حيث إنجاز توزيع المقررات واكتمال ترحيلها للمدارس إلى جانب إتمام مهام توجيه المعلمين والمعلمات على المدارس الجديدة ومباشرتهم بها، مشيراً إلى أنه سيشهد هذا العام اطلاق 69 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى تعليم جدة وكذلك تفعيل عدد من برامج التهيئة الارشادية للطلاب والطالبات في المراحل التعليم العام المختلفة، راجياً للجميع بداية جادة وعاماً دراسياً موفقاً.

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